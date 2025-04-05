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Новости 16:56

Петростат: Средняя зарплата в Петербурге увеличилась до 106 тысяч рублей

фото ЗакС политика Петростат: Средняя зарплата в Петербурге увеличилась до 106 тысяч рублей

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге выросла, пишет "Росбалт" со ссылкой на данные "Петростата". В январе зарплата увеличилась до 106 тысяч рублей. 

Самая высокая заработная плата зафиксирована у сотрудников компаний сферы добычи полезных ископаемых. Там оплата труда достигла 240 тысяч рублей, следует из данных "Петростата".

По информации организации госстатистики, самая низкая зарплата у почтальонов и курьеров. Ей размер в публикации не уточняется.

Напомним, ранее депутаты Заксобрания Петербурга захотели пригласить руководителя Петростата Александра Кукушкина для выступления на заседании. Планируемая дата посещения чиновников парламента - 30 апреля.

Фото: ЗАКС.Ру


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