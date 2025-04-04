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Новости 15:08

ЗакС впервые позовет главу Петростата выступить на пленарном заседании

фото ЗакС политика ЗакС впервые позовет главу Петростата выступить на пленарном заседании

Комитет Законодательного собрания по законодательству предложил позвать руководителя Петростата Александра Кукушкина для выступления на пленарном заседании, сообщила 4 апреля пресс-служба городского парламента. Как отмечается, это произойдет впервые за историю ЗакСа, в качестве даты доклада предложено 30 апреля.

Проект постановления о приглашении Кукушкина был рассмотрен на прошедшем в пятницу заседании комитета. Депутаты рассчитывают получить сравнительные характеристики уровня экономического развития Петербурга, номинальной и средней зарплаты, и узнать о показателях доходов самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Председатель ЗакСа Александр Бельский выразил мнение, что приглашением Кукушкина парламент "закладывает новую традицию". "Без статистики не может эффективно работать ни одна структура управления. Главное — как и в любой точной науке — правильно задать вопрос", — приводит слова спикера пресс-служба Заксобрания.

Бельский также заявил, что ответы главы Петростата будут полезны депутатам при работе над проектом городского бюджета на 2026 год.

В минувшую среду перед депутатами ЗакСа выступила с ежегодным докладом уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Это произошло спустя ровно две недели после ее переизбрания на второй срок. В своем отчете детский омбудсмен коснулась вопросов буллинга и жестокости детей, а заодно предложила парламентариям пройти тест на цифровую зависимость.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Петростата


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