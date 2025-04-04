ЗакС впервые позовет главу Петростата выступить на пленарном заседании

Комитет Законодательного собрания по законодательству предложил позвать руководителя Петростата Александра Кукушкина для выступления на пленарном заседании, сообщила 4 апреля пресс-служба городского парламента. Как отмечается, это произойдет впервые за историю ЗакСа, в качестве даты доклада предложено 30 апреля.

Проект постановления о приглашении Кукушкина был рассмотрен на прошедшем в пятницу заседании комитета. Депутаты рассчитывают получить сравнительные характеристики уровня экономического развития Петербурга, номинальной и средней зарплаты, и узнать о показателях доходов самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Председатель ЗакСа Александр Бельский выразил мнение, что приглашением Кукушкина парламент "закладывает новую традицию". "Без статистики не может эффективно работать ни одна структура управления. Главное — как и в любой точной науке — правильно задать вопрос", — приводит слова спикера пресс-служба Заксобрания.

Бельский также заявил, что ответы главы Петростата будут полезны депутатам при работе над проектом городского бюджета на 2026 год.

В минувшую среду перед депутатами ЗакСа выступила с ежегодным докладом уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Это произошло спустя ровно две недели после ее переизбрания на второй срок. В своем отчете детский омбудсмен коснулась вопросов буллинга и жестокости детей, а заодно предложила парламентариям пройти тест на цифровую зависимость.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Петростата