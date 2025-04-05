"Группа ЛСР" и "Империал" выдвинуты в почетные меценаты Петербурга

На сайте Законодательного собрания Петербурга опубликован проект постановления о присвоении звания почетного мецената в 202 году. В материалах к документу уточняется, что он подготовлен из-за получения двух обращений.

В них общественные организации выдвигают в меценаты две компании. АНО "Центр творчества и досуга" предлагает выдать почетное звание строительной компании "Группа ЛСР". В обращении организации сказано, что компания с самого основания Центра поддерживает его работу. Также общественная организация перечисляет виды общественных проектов, в которых участвует "Группа ЛСР"

"Совет инвалидов воинов-интернационалистов" предложил сделать меценатом года производителя молочной продукции "Империал". Совет также перечисляет проекты и организации, которым оказывала поддержку корпорация.

Решить, кому присвоить звание почетного мецената, должны депутаты Заксобрания на заседании. Парламентарии могут выбрать в год не более двух получателей звания.

Напомним, в 2023 году почетным меценатом стала строительная компания Setl Group. Её выдвинула Петербургская федерация дзюдо.

Фото: ЗАКС.Ру