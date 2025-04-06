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Новости 12:24

Смольный выкупит здание школы возле "Экспофорума"

фото ЗакС политика Смольный выкупит здание школы возле "Экспофорума"

Администрация Петербурга выкупит в государственную собственность здание школы на 825 мест в поселке Шушары. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного 5 апреля. Общая площадь здания на Кокколевской улице, в которой будут учиться дети из Пушкинского района, составляет 20,3 тысячи кв. м. 

"Объект приобретается для обеспечения социальной инфраструктурой жителей микрорайона, где ведется масштабное жилищное строительство. В поселке Шушары жилье получают, в том числе, многодетные семьи по социальным программам города", - говорится в сообщении Смольного. 

Отметим, школа расположена в непосредственной близости от ЖК "Образцовый квартал" и выставочного центра "Экспофорум". В конце марта губернатор Беглов заявил, что в Смольном прорабатывается вопрос о продлении красной ветки метрополитена до "Экспофорума". 

Константин Леньков / Фото: Смольный


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