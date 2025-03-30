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Новости 14:53

Пулково, "Экспофорум", Царское Село: Смольный прорабатывает проект продления метро

фото ЗакС политика Пулково, "Экспофорум", Царское Село: Смольный прорабатывает проект продления метро

Администрация Петербурга занимается проработкой проекта о продлении Кировско-Выборгской линии метрополитена. Ветку планируют дополнить станциями до аэропорта Пулково, выставочного центра "Экспофорум", а также до музеев Царского Села. О метростроительных планах губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал во время встречи с советником президента России и спецпредставителем главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным. Беседа состоялась 29 марта. 

В ближайшем будущем чиновники рассмотрят градостроительную документацию на первый участок красной ветки за конечной станцией "Проспект Ветеранов", уточнили в пресс-службе Смольного. 

Сроки появления новых станций губернатор не уточнил. Ранее вице-губернатор Николай Линченко, который курирует строительный блок, говорил, что к 2030 году в городе должны появиться 11 новых станций - перечисленных Бегловым в списке нет. 

О необходимости строительства метро до единственного аэропорта говорил президент Владимир Путин еще весной 2024 года. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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