В свой день рождения депутат Павлов пробежал 56 километров в ЮАР

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов 5 апреля отпраздновал свое 56-летие в ЮАР на ультрамарафоне "Два океана" в Кейптауне. Парламентарий обратил внимание на "магию цифр" в этом событии - он пробежал 56 километров. Публикацию в соцсетях Павлов сопроводил видеозаписью о том, как он пересекает финишную черту.

"Магия цифр ультрамарафона "Два океана" в ЮАР и моего дня рождения сложилась сразу: дата 5 апреля, 56 км в 56 лет, а еще и родился я тоже в субботу. <...> Теперь я точно знаю - путь 1 км за 1 год жизни - это сложно, но важно!", - написал Павлов в своих соцсетях.

По словам депутата, марафону предшествовали различные "препятствия" из-за которых у него возникали мысли отказаться от забега. В частности, недавно он получил травму во время катания на сноуборде, а за две недели до старта у него была пневмония. Несмотря на это, он все же решился на ультрамарафон. Пробежать марафон в ЮАР Павлов хотел минимум с 2023 года. Он намеревался пройти 90-километровую дистанцию The Comrades, но из-за депутатской работы не смог в полной мере подготовиться к марафону.

В беговом "портфолио" у Павлова множество заслуг: всего он пробежал более 25 марафонов, среди которых 6 мейджоров и Бостонский марафон. Также он является основателем бегового сообщества PushkinRun.

Константин Леньков / Кадр из видео Дмитрия Павлова