Табличку "Последнего адреса" установили на доме, где арестовали Мейерхольда

Активисты движения "Последний адрес", которые занимаются увековечиванием памяти реабилитованных жертв политических репрессий, 6 апреля установили мемориальную табличку в честь театрального режиссера Всеволода Мейерхольда на "Первом жилом доме Ленсовета" на набережной реки Карповка, передает MR7.

"Именно в квартире № 20 он остановился в июне 1939 года, когда приехал в Ленинград, чтобы подготовить выступление 500 студентов-физкультурников на предстоящем спортивном параде в Москве. Здесь его арестовали 20 июня. Ему предъявили обвинение в "участии в троцкистском заговоре" - говорится в сообщении фонда "Последний адрес".

Смертный приговор в отношении Мейерхольд приведен в исполнение 2 февраля 1940 года. Культурный деятель был реабилитирован в 1955 году.

Отметим, таблички "Последнего адреса" регулярно подвергаются критике со стороны различных активистов. Например, прошлым летом разобраться с установкой таких мемориальных знаков хотел разобраться лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Константин Леньков / Фото MR7