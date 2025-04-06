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Новости 13:45

Табличку "Последнего адреса" установили на доме, где арестовали Мейерхольда

фото ЗакС политика Табличку "Последнего адреса" установили на доме, где арестовали Мейерхольда

Активисты движения "Последний адрес", которые занимаются увековечиванием памяти реабилитованных жертв политических репрессий, 6 апреля установили мемориальную табличку в честь театрального режиссера Всеволода Мейерхольда на "Первом жилом доме Ленсовета" на набережной реки Карповка, передает MR7. 

"Именно в квартире № 20 он остановился в июне 1939 года, когда приехал в Ленинград, чтобы подготовить выступление 500 студентов-физкультурников на предстоящем спортивном параде в Москве. Здесь его арестовали 20 июня. Ему предъявили обвинение в "участии в троцкистском заговоре" - говорится в сообщении фонда "Последний адрес". 

Смертный приговор в отношении Мейерхольд приведен в исполнение 2 февраля 1940 года. Культурный деятель был реабилитирован в 1955 году. 

Отметим, таблички "Последнего адреса" регулярно подвергаются критике со стороны различных активистов. Например, прошлым летом разобраться с установкой таких мемориальных знаков хотел разобраться лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович

Константин Леньков / Фото MR7


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