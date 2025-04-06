В петербургском ЛДПР прошел день памяти Жириновского

Основателя ЛДПР Владимира Жириновского сегодня, 6 апреля, вспоминают в петербургском отделении партии. В этот день три года назад политик скончался в возрасте 75 лет. В офисе ЛДПР на Маркина собрались активисты и члены партии.

"Сегодня важная дата. Мы собрались узким кругом, чтобы почтить его память. Уже третий год, под руководством Леонида Слуцкого, мы продолжаем дело Жириновского, следуем его заветам, развиваем и укрепляем партию, которую он создал. Спасибо, Владимир Вольфович, за то, что стали лучом света в российской политике", - написал в своих соцсетях член партии, депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков.

Также памятные мероприятия проходят в Москве, на Новодевичьем кладбище. Сегодня там возложили цветы к памятнику Жириновского глава партии Леонид Слуцкий и другие партийцы.

Напомним, в конце 2024 года Слуцкий заявлял, что в ближайший год могут начаться съемки сериала о жизни основателя партии.

Константин Леньков / Фото Мария Гущина