В Петербурге завершился шахматный турнир СПбИК

Шахматный турнир на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии завершился. Финал городского этапа среди победителей и призеров районного этапа состоялся 6 апреля на площадке выставочного центра "Россия - Моя история", сообщил в своих соцсетях председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Победителем стал шахматист Олег Гаврилов из Невского района, который уже одерживал победу в этом турнире в 2023 году.

"Честное соревнование на открытой доске! Финал Шахматного турнира на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии состоялся! В упорной борьбе, где исход партий решали каждый ход, каждое решение, встретились 54 лучших шахматиста турнира", - написал Мейксин.

Призерами стали Владимир Епишин из Центрального района и Валерий Попов из Калининского района. Турнир продолжался месяц. Всего за это время было сыграно более трех тысяч партий. Организаторами турнира стали СПбИК и Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга.

Константин Леньков / Фото из канала Максима Мейксина