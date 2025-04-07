ФАС напомнила магазинам о недопустимости завышения цен в преддверии Пасхи

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) традиционно предупредила продавцов о недопустимости завышения цен на товары, пользующиеся особым спросом перед Пасхой. Соответствующее сообщение служба опубликовала на официальном сайте 7 апреля, а также направила в крупнейшие торговые сети.

"<…> антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником (в том числе кондитерские изделия, сливочное масло и т. д.)", - говорится в публикации службы.

Также ФАС предупредила продавцов, что она ведет постоянный анализ цен на продовольственные товары, и напомнила об обязательности соблюдения требований антимонопольного законодательства. В случае обнаружения нарушений служба примет соответствующие меры.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в начале марта лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился в ФАС в связи с ростом цен на цветы в преддверии 8 марта. Политик попросил ведомство провести проверку "необоснованного завышения цен" и принять меры в отношении нарушителей антимонопольного законодательства.

Анастасия Луценко, фото: unsplash