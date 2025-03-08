Высокие цены на цветы заставили Миронова обратиться в ФАС

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение к главе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку неоправданно высоких, по его мнению, цен на цветы, сообщило 8 марта РИА "Новости" со ссылкой на документ. По словам главы СРЗП, особенно эта проблема актуальна перед 8 марта.

"Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры", - цитирует письмо Миронова издание.

По мнению депутата, рынок цветов в России подвергается монополизации в последние годы, что сказывается на стоимости товара. Глава партии считает, что рост цен на цветы выше уровня инфляции. Особенно это заметно в преддверии 8 марта – букеты дорожают минимум в полтора раза уже за 3 дня до праздника, отметил Миронов.

"Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперед", – прокомментировал ситуацию лидер партии.

В конце февраля цветами к 8 марта заинтересовался другой депутат от эсеров Дмитрий Гусев. Он направил обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут, где предложил увеличить таможенную пошлину на импортные цветы до 3 евро за килограмм и снизить НДС до 10% для российских производителей в преддверии праздника.

В свою очередь, петербургские власти ведут борьбу с нелегальной торговлей цветов, которая активно распространялась перед 8 марта. Так, 6 марта возле станции метро "Проспект Большевиков" торговцы букетами оказали сопротивление представителями комитета по контролю за имуществом, которые хотели предотвратить незаконную продажу.

Анастасия Луценко, фото: unsplash