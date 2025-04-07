Путин подписал закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает россиянам размещать рекламу на ресурсах нежелательных или запрещенных организаций. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов 7 апреля. Ограничения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Запрет распространяется на иностранные или международные организации, деятельность которых была признана нежелательной на территории России, на общественные и религиозные объединения, который были запрещены или ликвидированы по решению суда, а также на ресурсы, доступ к которым был ограничен согласно действующему законодательству. Ответственность за нарушение запрета будет распространяться и на заказчика, и на распространителя рекламных материалов.

Инициатива была внесена на рассмотрение Государственной думы летом 2024 года. Авторы предложения, среди которых был сенатор Андрей Клишас, полагали, что нежелательные площадки не должны зарабатывать на пользователях из России.

Закон может затронуть, в часности, продукты признанной в 2022 году экстремистской компании Meta*: социальные сети Facebook* и Instagram*.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook* и Instagram*, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Константин Леньков / Фото Кремль