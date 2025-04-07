Священников в зоне СВО предложили наделять статусом ветерана

Законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий священнослужителей, совершавших обряды в воинских частях, участвующих в СВО, был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Карточка проекта появилась в базе нижней палаты парламента 7 апреля.

В соответствии с инициативой, на статус ветерана боевых действий смогут рассчитывать представители религиозных организаций, осуществлявшие обряды с участием военнослужащих, мобилизованных и лиц, пребывающих в добровольческих формированиях, в течение не менее четырех месяцев. Если же духовное лицо получило ранение, контузию, увечье или заболевание, повлекшее за собой инвалидность, ему будет положен статус инвалида боевых действий.

Действие нормы предлагается распространить на священнослужителей, которые проводили богослужения и другие обряды на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в приграничных территориях с февраля 2022 года.

"С 24 февраля 2022 года, с момента начала специальной военной операции священнослужители, исповедующие различные религии, выполняют большую духовную миссию и ведут работу на фронте, оказывают значимое религиозно-нравственное воздействие на лиц, участвующих в боевых действиях, поддерживают их, вселяют им веру и надежду, побуждая к воинским подвигам во имя Родины. Кроме того, священнослужители помогают раненным, а также провожают в последний путь погибших бойцов, находясь в том числе на самой передовой и рискуя своими жизнями и здоровьем", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В РПЦ инициативу назвали "очень хорошим предложением". Соответствующее мнение высказал ТАСС заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами архимандрит Алексий.

"Я думаю, 4 месяца – не проблема, поскольку они туда ездят постоянно. Но давайте делать так, как положено, зачем выделять священников в ту или в другую категорию? Есть специальный статус ветерана боевых действий, за сколько дней пребывания он выдается, за столько и давайте", - заявил архимандрит.

Напомним, что в начале апреля Госдума приняла закон, в соответствии с которым на статус ветерана боевых действий смогут также рассчитывать все военные, отражавших вторжение на территорию РФ. В свою очередь, в конце марта Минцифры предложило учредить звание ветерана военной журналистики.

фото: ЗАКС.Ру