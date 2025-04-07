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Новости 17:51

Суд передал государству более половины акций Петербургского нефтяного терминала

фото ЗакС политика Суд передал государству более половины акций Петербургского нефтяного терминала

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 7 апреля удовлетворил требование Генеральной прокуратуры о передаче государству части акций АО "Петербургский нефтяной терминал", сообщает издание "Фонтанка". Также государству передан контроль над предприятием. Решение суда пока не вступило в законную силу. 

Как отмечает "Фонтанка", суд удовлетворил требование о передаче примерно 55% акций, которые составляют контрольный пакет акционерного общества. Прокуратура требовала признать ничтожными сделки, по которым часть акций досталась наследникам основателя компании Дмитрия Скигина, который скончался в начале 2000-х, и другому акционеру Елене Васильевой. Прокуратура обратилась в суд с требованием о передаче доли ПНТ в конце января 2025 года. 

Петербургский нефтяной терминал — одно из крупнейших предприятий в отрасли на территории Балтийского региона. Ежемесячно площадка может отдавать и принимать порядка 1,1 млн тонн наливных грузов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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