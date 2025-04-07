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Новости 19:49

РКН: Telegram удалил более 373 тысяч материалов по требованию ведомства

фото ЗакС политика РКН: Telegram удалил более 373 тысяч материалов по требованию ведомства

Администрация мессенджера Telegram по требованию Роскомнадзора удалила в общей сложности свыше 373 тысяч публикаций или каналов, сообщили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС 7 апреля. 

В том числе РКН неоднократно обращался к руководству площадки из-за канала ВЧК-ОГПУ* и материалов, опубликованных на нем. Ранее в этот день канал с аудиторией свыше одного миллиона человек был удален. 

РКН в конце марта заявлял, что с 2024 года по инициативе ведомства было заблокировано более 500 каналов с недостоверной информацией.

Напомним, президент Владимир Путин 7 апреля подписал закон, который запрещает российским пользователям размещать рекламу на ресурсах нежелательных и запрещенных организаций.

* Минюст внес Telegram-канал ВЧК-ОГПУ в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото Pixabay


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