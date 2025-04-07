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Новости 20:20

Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге с 1 по 4 мая

фото ЗакС политика Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге с 1 по 4 мая

Традиционный фестиваль ледоколов в 2025 году пройдет с 1 по 4 мая, объявил в своих соцсетях вице-губернатор Борис Пиотровский. Для посещения будут доступны ледоколы "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин". Специальная программа будет также подготовлена на борту музея "Ледокол "Красин". В этот раз фестиваль будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Уже ставший визитной карточкой города, этот праздник привлекает тысячи гостей своей уникальной атмосферой и возможностью прикоснуться к истории морского флота России", - написал Пиотпровский. 

Также в рамках фестиваля состоится "вальс буксиров". Вице-губернатор отметил, что в прошлом году фестиваль ледоколов посетили почти 40 тысяч человек.

Напомним, в администрации Петербурга в 2025 году намереваются провести шествие "Бессмертного полка" в очном формате, впервые после длительного перерыва. С 2022 года мероприятие проходит онлайн.

Константин Леньков / Фото из канала Бориса Пиотровского


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