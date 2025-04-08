ГИК уменьшит составы еще 24 теризбиркомов в восьми районах Петербурга

Петербургская избирательная комиссия на заседании 8 апреля поддержала решение о формировании 24 территориальных избирательных комиссий на территории восьми районов города. Как объяснил зампред Горизбиркома Олег Зацепа, это произойдет в рамках запланированного на 2025 год обновления составов в 34 теризбиркомах.

— Проект [решения] текстуально абсолютно аналогичен тому решению, которое мы приняли 4 марта, — заявил Зацепа на заседании ГИК. — Отличается только перечень формируемых территориальных избирательных комиссий.

Переформирование затронет теризбиркомы в границах Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского, Приморского и Фрунзенского районов, рассказал зампред Горизбиркома.

Всего на 2025 год намечена смена составов в ТИК №№ 31-64. Месяцем ранее ГИК поддержал обновление составов в 10 территориальных избирательных комиссиях Петербурга, это были ТИК №№ 31-33, 41-43, 54, 55, 59 и 64. Помимо прочего, принятым решением уменьшается количество членов комиссии: если в предыдущем составе их было 13, то теперь будет 10.

Аналогичным образом до 10 человек уменьшат составы в 24 ТИК, решение по которым приняли 8 апреля. Изменения коснутся ТИК №№ 34-40, 44-53, 56-58, 60-63. Предложения по кандидатурам в составы комиссий будут приниматься в течение 35 дней с момента опубликования принятого решения. Как сообщил Зацепа, это произойдет в пятницу, 11 апреля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру