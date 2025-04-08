Суд возобновил процесс по делу депутата Раховой

В Калининском районном суде Петербурга 8 апреля после непродолжительного перерыва возобновился процесс по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Елены Раховой и трех работников школы. Их обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК) с "мертвыми душами", которые якобы были фиктивно трудоустроены в школе. Трехнедельную паузу установили по ходатайству Раховой — ей нужно было отправиться в зону проведения СВО для награждения российских военнослужащих памятным знаком "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга".

Само заседание оказалось непродолжительным. В суд явился лишь один свидетель — бывшая сотрудница школы № 619 Татьяна Дудникова, которая более десяти лет трудилась в отделе кадров. Она была вызвана в процесс гособвинителем. В суде Дудникова кратко рассказала судье и другим участникам заседания о порядке найма сотрудников в школу. О наличии среди кадров "мертвых душ" она ничего не знала, да и подготовка документов для новых работников не входила в ее обязанности. Этим занималась ее начальница Наталья Пустильник, которая проходит обвиняемой по уголовному делу. Пустильник бывшая сотрудница школы описала как порядочного и отзывчивого человека.

Следующее заседание пройдет через неделю, 14 апреля. Суд попробует повторно вызвать свидетелей, которые пока не соизволили явиться для дачи показаний.

Перед заседанием Рахова рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру о своей поездке в зону спецоперации. Там она провела девять дней. На вопрос, о том, поедет ли она туда вновь, если появится возможность, Рахова ответила положительно.

Напомним, Рахова и трое сотрудников школы № 619 обвиняются в хищении бюджетных средств образовательного учреждения. По версии следствия, в школу были трудоустроены шесть человек, которые якобы фактически не исполняли свои обязанности. Ущерб городской казне составил порядка 24 млн рублей. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, в чем заключается суть обвинения.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру