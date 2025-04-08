Пулково увеличивает количество вылетов из-за начала летнего сезона

Петербургский аэропорт Пулково перешел на весенне-летнее расписание, сообщили в пресс-службе аэродрома 8 апреля. Теперь самолеты из Северной столицы будут летать чаще.

Всего в весенне-летний период в аэропорту будут действовать 107 направлений прилета и вылета. Из них 65 осуществляются внутри страны, еще 42 являются международными.

Теперь из аэропорта может будет вылететь по трем новым направлениям – в китайскую Санью, в белорусский Брест и тунисский Хаммамет. Также после зимнего перерыва возвращаются маршруты в города Даламан и Бодрум в Турции, в Гянджу в Азербайджане, в столицу Ирана Тегеран и еще один тунисский курорт Монастир. Причем количество рейсов в последний было увеличено до 4 в неделю.

Среди действующих направлений, по которым также были увеличены вылеты, рекордсменом стала турецкая Анталия – туда из Петербурга можно будет улететь до 84 раз в неделю. Другой город Турции, Стамбул, теперь принимает до 49 рейсов из Петербурга в неделю. В столицу Азербайджана Баку количество рейсов увеличилось до 14 в неделю, а в китайский Пекин – до 5. Наконец, сообщение между Петербургом и городом Алматы в Казахстане теперь осуществляется до 9 раз в неделю.

Напомним, днем ранее неназванный источник, близкий к аэропорту, сообщил, что строительство второй очереди Пулково может не начаться в 2025 году, как планировалось ранее. Теперь сроки якобы могли сдвинуться на 2027 год. При этом в пресс-службе "Воздушные ворота Северной столицы" сообщили "Фонтанке.ру", что строительство начнется после получения необходимой разрешительной документации

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру