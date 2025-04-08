Единороссы предложили избавить от уплаты турналога военных на обучении

От уплаты туристического налога в Петербурге могут освободить военнослужащих, обучающихся по дополнительным профессиональным программам в образовательных учреждениях Минобороны, следует из внесенного в городской парламент законопроекта. Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Михаил Барышников, Валерий Гарнец, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

Сейчас в налоговую базу не включаются услуги по проживанию в гостиницах для ряда категорий лиц. В частности, это участники СВО, Герои Советского Союза и Герои России, малоимущие граждане, члены семей погибших инвалидов Великой Отечественной войны и ряд иных льготников.

"Предлагается дополнить данный перечень военнослужащими, не имеющими места жительства на территории Санкт-Петербурга, и обучающимися на факультетах переподготовки или повышения квалификации в образовательных организациях, расположенных на территории Санкт-Петербурга и находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы отмечают, что в силу ряда причин такие военнослужащие могут проживать не в ведомственных общежитиях, а в апарт-отелях и гостиницах на территории Петербурга. При этом контракты с ними заключают вузы Минобороны, а цена проживания в номере может фиксироваться на длительный период. При этом стоимость проживания в таких номерах "в ряде случаев ниже цены номера в соответствии с прейскурантом гостиницы". Подобная ситуация, с учетом введения туристического налога, привела к тому, что отельеры стали терпеть убытки, пишут единороссы. Исправить ситуацию могла бы отмена турналога для обучающихся военных, полагают они.

Реализация предложенной поправки повлечет за собой образование выпадающих доходов бюджета Петербурга, уточняется в пояснительной записке. Компенсировать их позволит приток военных, прибывающих на переподготовку, за счет их расходов на проживание, транспорт и досуг, считают авторы.

Ранее бюджетно-финансовый комитет ЗакСа поддержал инициативу об освобождении от уплаты туристического налога иногородних студентов, проживающих в Петербурге. Согласно тексту проекта, это коснется учащихся очной формы обучения, не достигших возраста 24 лет.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру