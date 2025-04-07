БФК поддержал законопроект об освобождении студентов от турналога

Законопроект об освобождении иногородних студентов от уплаты туристического налога в Петербурге получил одобрение бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания. Инициатива рассматривалась на заседании 7 апреля.

Сам законопроект поступил на рассмотрение городского парламента в конце февраля 2025 года, его совместно внесли БФК и комиссия ЗакСа по промышленности, экономики и предпринимательству. Суть инициативы сводится к освобождению от уплаты туристического налога студентов в возрасте до 24 лет, обучающихся на очной форме в образовательных организациях на территории Петербурга и проживающих в гостиницах и хостелах.

Содокладчиком по проекту выступил депутат Михаил Амосов. Ссылаясь на данные Российского союза туриндустрии за минувший январь, он сообщил о более чем 700 муниципалитетах в 63 регионах страны, решивших ввести туристический налог на своей территории. Он заявил, что находит нужным принятие предложенного проекта, мотивировав позицию необходимостью привлекать учащихся из других регионов. "Мы и Москва — это все-таки университетские центры, и мы должны создать благоприятные условия, чтобы к нам ехали ребята со всей страны. Это важная задача для нашего города, для его положения в системе экономики нашей страны, <...> люди там зарабатывают деньги, платят налоги и так далее", — высказался парламентарий.

Депутат Павел Иткин поинтересовался у коллеги, почему льготы предлагается ввести только для учащихся моложе 24 лет. В настоящее время в вузах учатся и "более возрастные" студенты, отметил он. Амосов в ответ заметил, что значение предлагаемого порога можно обсудить перед вторым чтением проекта и, в том числе, убрать его из текста вовсе. Он также добавил, что в последние годы количество иногородних студентов в Петербурге резко выросло, и предрек усугубление проблемы с общежитиями.

В заседании принял участие советник ректора Политехнического университета Петра Великого Владимир Глухов. Он также поддержал проект. Согласно приведенным им цифрам, треть студентов университета не располагают возможностью вселиться в общежития и потому вынуждены самостоятельно искать жилье. При этом плата по туристическому налогу в месяц превышает средний размер стипендии, следовало из его слов.

— Считаю, студентов очной формы хотя бы необходимо освободить от этого налога. Хотя кроме них огромный поток идет на заочное обучение, которые только в гостиницах и хостелах живут, — заявил Глухов.

Зампред комитета финансов Лилия Фалалеева высказала мнение о том, что подобные вопросы следует решать на федеральном уровне путем внесения поправок в Налоговый кодекс. При этом она отметила, что замечаний непосредственно к документу у комитета нет.

Туристический налог действует в Петербурге с 1 января 2025 года, он пришел на смену курортному сбору. Плательщиками налога выступают сами гостиницы, его ставка будет увеличиваться с 1 % в текущем году до максимального значения на уровне 3 % в 2027 году. Глава комитета по туризму Евгений Панкевич говорил в конце минувшего февраля о том, что величина поступлений от налога в нынешнем году может составить около 1 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру