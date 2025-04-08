Госстройнадзор одобрил строительство храма на проспекте Художников

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на строительство храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на пересечении проспекта Художников и Поэтического бульвара. Соответствующая карточка появилась на сайте ведомства 7 апреля.

Разрешение было выдано одноименному приходу. Как отмечает "Фонтанка.ру", приход уже получал разрешение на строительство два года назад, однако его срок действия истек. Новый документ будет действительным до апреля 2030 года.

Разработчиком проекта является "58 центральный проектный институт". Высота храма составит 25 метров, а площадь застройки займет 405 квадратных метров, из которых почти 3,5 квадратных метров уйдут под звонницу. Здание расположится к северу от пересечения проспекта Художников и Поэтического бульвара. Территория, где будет проходить застройка, напоминает сквер, хотя юридически им не является. Там расположена скульптура "Карандаши".

Как отмечает "Фонтанка.ру", на общественных обсуждениях участники высказывали противоположные мнения. Одни выступили за возведение храма, так как в этом районе города недостаточно церквей. Другие недовольны близким расположением храма к жилым домам и считают, что "сквер" стоит благоустроить, а местную достопримечательность "Карандаши" отреставрировать.

Напомним, ранее РПЦ попросила Смольный передать ей в собственность Храм Преображения Господня на улице Орбели. Сейчас здание принадлежит городу.

Анастасия Луценко, фото: unsplash