Храм Преображения Господня на Орбели попросили передать РПЦ

Приход храма Преображения Господня в Лесном обратился к председателю комитета имущественных отношений Петербурга Владимиру Уварова с просьбой передать храм на улице Орбели, где располагается приход, в собственность Русской православной церкви. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте КИО 7 апреля.

"<…> Приход храма Преображения Господня в Лесном <…> просит передать ей безвозмездно в собственность здание храма Преображения Господня <…> для использования в соответствии с целями деятельности прихода, определенными уставом" - говорится в тексте документа.

Как отмечается в заявлении, храм был построен в конце 1880-х годов для отделения несовершеннолетних дома милосердия в Лесном. Он был освящен в 1889 году. Однако в 1932 году храм был закрыт, В 2004 году здание было возвращено РПЦ в безвозмездное пользование под культовые цели. В тот же год состоялось новое освящение храма.

На данный момент богослужения в храме осуществляются регулярно. С момента передачи здания церкви в нем провели серию работ по ремонту и восстановлению в соответствии с первоначальным видом храма. При этом храм не входит в перечень объектов культурного наследия.

Напомним, что в июле 2024 года РПЦ попросила Смольный передать ей в собственность часовню иконы "Всецарица". В августе того же года здание было передано церкви в соответствии с распоряжением КИО. До этого в конце ноября 2023 года стало известно, что город передаст в собственность академии РПЦ здание психбольницы.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру