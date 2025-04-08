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Новости 14:32

В ЗакСе поддержали законопроект о запрете иностранцам избираться в муниципалитеты

фото ЗакС политика В ЗакСе поддержали законопроект о запрете иностранцам избираться в муниципалитеты

Члены комиссии по организации публичной власти и административно-территориальному устройству при Заксобрании Петербурга поддержали проект федерального закона, согласно которому иностранные граждане не смогут принимать участие в выборах органов местного самоуправления и местном референдуме, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания 8 апреля. 

Законопроект подготовили депутаты Государственной думы из фракции КПРФ Михаил Матвеев, Алексей Куринный и Сергей Обухов. Они предлагают запретить иностранным гражданам голосовать на местных выборах — сейчас такая возможность предоставляется представителям ряда стран, которые постоянно проживают на территории муниципалитета, на основе международных договоров. 

"Голосовать и даже выдвигаться в качестве кандидатов иностранцы могут на основании международных договоров, также это право закреплено в ряде федеральных законов. Однако в условиях современных вызовов, работы по противодействию незаконной миграции и других угроз такое положение вещей авторам инициативы представляется неоправданным", - говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания. 

Согласно базе думских законопроектов, документ могут рассмотреть в первом чтении в мае 2025 года. 

Напомним, с мая 2024 года лица, внесенные Минюстом в реестр иностранных агентов, не могут принимать участие в выборах любого уровня. Также иноагенты не могут занимать любые выборные должности, если не смогут оспорить этот статус через суд. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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