Госдума приняла закон о новых основаниях для признания иноагентом

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий признавать иноагентами граждан, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не состоит Россия, а также решений зарубежных госорганов, если они направлены против безопасности РФ, сообщил 8 апреля ТАСС.

Также теперь статус иноагента смогут получить лица, вовлекающих других граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против страны, и исполнение решений иностранных организаций. За финансирование подобной деятельности также может быть присвоен иноагентский статус.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 марта вместе с серией других инициатив, направленных на защиту безопасности страны. Их авторами выступили около 400 депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным и ее вице-спикером Ириной Яровой. Среди внесенных тогда инициатив также были проекты, в соответствии с которыми за дискредитацию армии РФ и призывы к санкциям против России из корыстных побуждений предлагается лишать свободы до 5 лет и конфисковать имущество. Он также был принят во втором и третьем чтениях 8 апреля.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру