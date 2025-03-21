Конфискацию имущества и до 5 лет лишения свободы могут ввести за призывы к санкциям

В Госдуме подготовили законопроекты, согласно которым за дискредитацию армии РФ и призывы к санкциям против России из корыстных побуждений могут лишать свободы до 5 лет и конфисковать имущество, рассказала 21 марта ТАСС одна из авторов инициатив вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Авторами проектов выступили группа депутатов Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.

Согласно законопроектам, лишать свободы на срок до 5 лет и конфисковать имущество предлагается в случае, если дискредитация армии РФ или призывы к санкциям против России совершались по найму или из корыстных побуждений. Конфискация коснется собственности, полученной в результате совершения преступлений и используемой в их финансировании.

"Очевидно, что совершение таких преступлений ради выгоды свидетельствует о повышенной степени общественной опасности, их осмысленности и особом цинизме", - прокомментировала инициативу Яровая.

По словам вице-спикера, целью законопроектов является недопущение вмешательства во внутреннюю политику страны. Она добавила, что инициативы были внесены в Госдуму 21 марта. Отметим, что на данный момент карточки документов в базе отсутствует.

Напомним, что уголовная ответственность за повторную дискредитацию армии РФ (ст. 280.3 УК РФ) и призывы к введению санкций против России (ст. 284.2 УК РФ) была введена в марте 2022 года. Максимальное наказание по первой статье – до 7 лет лишения свободы, по второй – до 3 лет.

В феврале ЗАКС.Ру писал, что с момента введения запретов на распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и ее дискредитации (ст. 280.3 УК РФ) в России было возбуждено 615 уголовных дел по этим статьям. Такие данные привел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру