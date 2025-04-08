Бортников сообщил о пресечении 47 терактов с начала года

С начала 2025 года в России удалось предотвратить совершение 47 преступлений террористической направленности, следует из сообщения на портале Национального антитеррористического комитета. Соответствующие сведения представил на заседании НАК его председатель, директор ФСБ Александр Бортников.

Большинство пресеченных терактов готовились с участием подростков. Всего за последние три года в России было задержано свыше 2,5 тысяч молодых людей, оказавшихся под влиянием различных террористических организаций и украинской стороны, говорится в публикации НАК по итогам заседания.

Бортников также выразил мнение о том, что в условиях СВО возрастает угроза распространения идеологии терроризма и нацизма среди молодежи. Часть представителей подрастающего поколения в результате вовлекается в террористическую и экстремистскую деятельность, отметил глава ФСБ.

Участники заседания отметили роль педагогов и специалистов органов власти и местного самоуправления в обеспечении безопасности молодежной среды от различных деструктивных идеологий. По итогам мероприятия были "выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий", сообщили в НАК.

На прошедшем в феврале заседании комитета сообщалось о пресечении 23 террористических актов с начала года. В частности, тогда были озвучены данные о пресечении террористической деятельности 224 человек.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру