Миронов предложил Путину наградить Овечкина за рекорд

Депутат Госдумы и лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой наградить хоккеиста Александра Овечкина за его спортивные достижения, об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале 8 апреля.

Государственной награды спортсмен, как считает Миронов, заслуживает не только за поставленный рекорд по числу забитых шайб, но и за патриотизм.

"Александр Овечкин открыто поддерживает свою Родину - Россию, гордится тем, что он русский, и публично говорит об этом", - заявил депутат в обращении к президенту.

По мнению политика, рекорд хоккеиста "вызвал чувство гордости у российских болельщиков". В связи с этим Миронов попросил Путина рассмотреть вопрос о государственном награждении спортсмена.

Напомним, Овечкин установил рекорд во время матча команды Washington Capitals против New York Islanders 6 апреля. Хоккеисту удалось забить свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. До этого рекордсменом считался канадский хоккеист Уэйн Гретцки - на его счету было 894 гола. Президент России Владимир Путин поздравил Овечкина с установленным рекордом и пожелал ему "покорения новых вершин в жизни и спорте".

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