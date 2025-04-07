Путин поздравил Овечкина с 895-й шайбой

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установлением исторического рекорда по количеству забитых шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Текст телеграммы был опубликован на сайте Кремля 7 апреля.

"Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. <…> Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами", - говорится в поздравлении президента.

Путин также подчеркнул, что за время своей спортивной карьеры Овечкин смог достичь побед на турнирах как национальных, так и мировых уровней. По словам президента, "яркие и уникальные" достижения хоккеиста смогли войти "в летопись отечественной школы хоккея".

В завершении поздравления Путин пожелал Овечкину здоровья, удачи и боевого настроя на "покорение новых вершин в жизни и спорте".

Новый рекорд хоккеист установил во время матча команды Washington Capitals, капитаном которой он является, против New York Islanders 6 апреля. По ходу игры Овечкину удалось забить 895-ю шайбу за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. До этого рекордсменом считался канадский хоккеист Уэйн Гретцки, который смог забить 894 гола в 1487 играх.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что на достижение Овечкина отреагировал спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский. На рекорд хоккеиста в своих соцсетях также обратили внимание вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и депутат городского ЗакСа Дмитрий Панов.

Анастасия Луценко, фото: сайт Кремля