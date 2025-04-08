В Петербурге по делу о фиктивных браках с мигрантами задержали 15 человек

По делу об организации незаконной миграции в Петербурге были задержаны 15 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 8 апреля. По версии следствия злоумышленники помогали иностранцам получать разрешение на временное проживание в России с помощью фиктивных браков с местными жительницами.

Организаторами нелегального бизнеса правоохранители считают двоих петербуржцев. По данным следствия, за свои услуги они могли получать по 200 тысяч рублей. Нелегальные мигранты обращались к ним, чтобы получить регистрацию по месту пребывания в квартире знакомых фигурантов дела или вступить в фиктивный брак. Женщины, соглашавшиеся получить таким образом штамп в паспорте, получали по 30-50 тысяч рублей.

Среди задержанных кроме подозреваемых в организации этой схемы оказались также предполагаемые фиктивные жены иностранцев и владельцы квартир, согласившиеся зарегистрировать у себя фактически не проживавших там мигрантов. Как сообщили в пресс-службе МВД, двоим из фигурантов дела уже были назначены домашние аресты, остальные на время следствия оказались под запретом определенных действий.

Добиваться аннулирования фиктивных браков в судах теперь предстоит представителям прокуратуры, которым передали материалы их коллеги из полиции.

Напомним, в марте 2025 года представители городских властей и правоохранительных органов провели очередной рейд в Апраксином дворе, в результате которого обнаружили 25 нелегальных мигрантов, выдали 33 повестки в военкомат, демонтировали 31 нелегальный торговый павильон, а также изъяли контрафактные товары на общую сумму около 5 млн рублей, шесть транспортных средств и один прицеп.

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