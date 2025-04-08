В Петербурге 15 апреля начнется пожароопасный сезон

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 15 апреля в городе устанавливается начало пожароопасного сезона. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного 8 апреля.

Комитету по вопросам законности до 15 апреля следует составить перечень детских баз отдыха, садоводств и огородничеств, подверженных угрозе лесных пожаров. Контроль за исполнением постановления возлагается на вице-губернатора Игоря Потапенко.

В 2024 году в комитете по вопросам законности Петербурга поясняли, что начало пожароопасного сезона не означает введения каких‑то ограничений для населения. Однако в Смольном напоминали о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем, а также о недопустимости сжигания сухой травы.

Время начала пожароопасного сезона устанавливается в Петербурге ежегодно. Последние несколько лет он так же стартовал 15 апреля. В 2021 году начало пожароопасного сезона было установлено на более позднюю дату - 23 апреля.

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