ЛСР и "Империал" стали почетными меценатами Петербурга

В Законодательном собрании Петербурга проголосовали за присвоение звания "Почетный меценат Санкт-Петербурга" в 2025 году двум компаниям: застройщику ПАО "Группа ЛСР" и производителю молочной продукции ООО "Империал". Голосование состоялось 9 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

ЛСР была выдвинута на соискание звания организацией "Центр творчества и досуга". Ее поддержали 47 депутатов. "Империал" был предложен Советом инвалидов воинов-интернационалистов. "За" присвоение звания проголосовали 46 парламентариев.

В 2023 году звание почетного мецената Петербурга было присвоено строительной компании Setl Group. Нагрудный знак в Мариинском дворце получал основатель холдинга Максим Шубарев.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру