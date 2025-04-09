Студенты СПбГИКиТ попросили Минкульт проверить руководство вуза

Группа студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) направила обращение в адрес министра культуры Ольги Любимовой с просьбой проверить руководство вуза, сообщил вечером 8 апреля РБК. По мнению студентов, нововведения руководства привели к увольнению шести мастеров кафедры режиссуры игрового кино, а также двух преподавателей. Под письмом в Минкульт подписались 134 обучающихся.

В соответствии с новыми методическими указаниями, принятыми в вузе, студенты, обучающиеся на режиссуре, и их преподаватели обязуются согласовывать свои проекты со студентами-продюсерами на каждом этапе. По мнению авторов обращения, такая система "подменяет учебный процесс", а также наделяет студентов-продюсеров полномочиями, "принадлежащими руководителям мастерских".

Студенты связывают происходящее в институте с бывшим ректором – кинопродюсером и режиссером Наталией Гориной. Несмотря на то, что Горина оставила свою работу в вузе, она продолжает находиться в составе Художественного совета. Обучающиеся просят Минкульт проверить руководство института на родственные связи с бывшим ректором и оценить обоснование ее участия в работе СПбГИКиТ.

Авторы обращения также подчеркивают, что многие студенты поступают в вуз к конкретному мастеру, так что их увольнения снижает ценность обучения в институте. Всего свою работу в СПбГИКиТ оставили шесть мастеров и два преподавателя, пятеро из них записали прощальные видео к студентам. Среди них бывший заведующий кафедры Артем Антонов, профессор и кинорежиссер Дмитрий Месхиев, а также руководители мастерских Валентин Захаров, Антон Сиверс, Виктор Татарский. После увольнения Антонова в его поддержку студенты направили письмо на имя Сазоновой, под ним подписалось 178 обучающихся. По их словам, ректор оставила его без должной реакции.

Как заявил в своем видеообращении Месхиев, работники вуза не поддерживают решение "сделать все кинопроизводство игрового кино института подвластным Художественному совету и кафедре продюсирования". По его словам, из-за попыток договориться с ректором Екатериной Сазоновой его лишили должности заведующего кафедры.

Месхиев рассказал, что преподавательский состав института столкнулся с давлением после того, как начал писать письма о ситуации в вузе. Обращение на имя ректора с несогласием с некоторыми кадровыми решения и новыми правилами обучения было направлено в конце февраля, под ним подписались 14 преподавателей. В нем авторы подчеркнули, что в Художественном совете вуза якобы могут находиться не связанные с ним люди. При этом им предоставляется право решающего голоса и доступ к принятию финансовых и производственных решений в отношении студенческих учебных фильмов.

Копия обращения была направлена в Минкульт, там сообщили, что информация была принята к сведению. В планах преподавателей направить еще одно письмо в ведомство.

Напомним, что в ноябре 2024 года в квартире Наталии Гориной прошел обыск. При этом это был не первый раз, когда правоохранители интересовались деятельностью бывшего ректора СПбГИКиТ. Ранее прокуратура проверяла деятельность вуза во время руководства Гориной.

Наталия Горина возглавила СПбГИКиТ в 2021 году, сменив на этой должности Александра Евменова. Однако уже в 2022 году Горина уволилась, на ее место пришла нынешний ректор Екатерина Сазонова.

Анастасия Луценко, фото: unsplash