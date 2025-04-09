Бизнес-омбудсмен рассказал депутатам ЗакСа о своей работе в 2024 году

На заседании Законодательного собрания Петербурга 9 апреля с докладом о своей деятельности в 2024 году выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Калугина, за прошедший год аппарат бизнес-омбудсмена получил порядка 400 писем от предпринимателей и около 300 устных обращений. Чаще всего к нему обращались по земельно-имущественным вопросам. Также значительная доля обращений была связана с налоговым законодательством. Еще уполномоченный рассказал о мероприятиях, в которых принимал участие. Кроме различных семинаров он также упомянул круглые столы, например, с представителями индустрии красоты.

Отдельно Калугин упомянул "массу проблем" бизнеса в части размещения обязательной маркировки "Честный знак". Эти обязательства для малых предприятий оборачиваются крупными затратами на подготовку оборудования и найм дополнительных сотрудников, подчеркнул омбудсмен. Он добавил, что крупный бизнес не так страдает от этой маркировки.

В конце своего выступления бизнес-омбудсмен ответил на вопросы парламентариев. Каждой фракции разрешили задать по одному вопросу.

Ранее в Законодательном собрании Петербурга с докладом выступила уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина. Как это было - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру