Сотрудница метро оштрафована за оскорбления пассажира

Мировой судья участка № 146 оштрафовал на 3,5 тысячи рублей сотрудницу метрополитена за оскорбительные высказывания в адрес гражданина (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ), сообщила 9 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении вынесла прокуратура Петербургского метрополитена.

Как установил судья, конфликт произошел 7 февраля на станции "Зенит" при покупке жетонов на проезд. Сотрудница подземки "высказалась в адрес гражданина нецензурной бранью, употребив оскорбительные выражения". Произошло это в присутствии свидетелей.

Пассажир не стерпел оскорблений и обратился с заявлением по факту унижения чести и достоинства. Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой было заведено дело об АП.

В конце марта мировой судья оштрафовала на пять тысяч рублей депутата МО "Смольнинское" Павла Смоляка по делу об оскорблении заместительницы главы Центрального района Елены Трофимовой. Протокол на мундепа составили из-за поста в его Telegram-канале с высказываниями в адрес чиновницы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру