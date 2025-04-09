Михаил Ефремов покинул колонию по УДО

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел на свободу из колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области по условно-досрочному освобождению, сообщил утром 9 апреля ТАСС со ссылкой на адвоката актера Юрия Падалко. Ефремов отправился в Москву по месту регистрации.

"Михаил Олегович уже освобожден в установленном законом порядке. И отбыл по месту своей регистрации. Закон не нарушен", - рассказал Падалко собравшимся возле колонии журналистам.

Как сообщил "Коммерсантъ", Ефремов покинул учреждение, избежав внимания десятков сотрудников СМИ, которые ожидали его освобождения. Как объяснил Падалко, актер не смог пообщаться с журналистами из-за плохого самочувствия – у актера наблюдалась сильная одышка. Ранее адвокат сообщал, что у Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. Он также добавил, что актера в столице ждет лечение.

После того, как Ефремов поправит здоровье, он собирается вернуться в профессию.

"Потому что он талантливый артист очень. Он любит свою профессию, он по ней сильно скучал. Он даже здесь, вы знаете, снимал фильмы короткие, насколько возможно было", - заявил Юрий Падалко.

Условно-досрочное освобождение для Ефремова Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил 24 марта. Выступая на заседании, актер заявил, что исключает алкоголь из своей жизни, а также пообещал никогда больше не нарушать закон.

Михаил Ефремов отбывал наказание за аварию, произошедшую в июне 2020 года в Москве. Тогда актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался другой в автомобиль. В результате столкновения водитель второго автомобиля, 57-летний Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм.

Ефремов провел в колонии более 4,5 лет из назначенных 7,5. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ) в сентябре 2020 года. Суд приговорил актера к 8 годам колонии общего режима и обязал выплатить потерпевшим компенсацию в размере 800 тысяч рублей. В октябре 2020 года по решению Городского суда Москвы срок лишения свободы был уменьшен до 7,5 лет.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру