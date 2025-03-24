Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение актеру Михаилу Ефремову, сообщил 24 марта РБК.

На судебном заседании по ходатайству Ефремова об УДО актер заявил, что больше не будет употреблять алкоголь

"За время отбывания наказания не было ни дня, чтобы я не думал об этом своем грехе. Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию. Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни" - сказал Михаил Ефремов, выступая на заседании по видеосвязи.

Он также добавил, что скучает по своей профессии и хочет приносить пользу обществу.

"Хочу заверить вас, что больше никогда никому не причиню никакого вреда и не буду нарушать закон", — заключил актер.

Помимо Ефремова, на заседании также выступили представители исправительной колонии и прокуратуры, а также адвокат актера. По словам сотрудника учреждения, Ефремов добросовестно работал в качестве кладовщика швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. Актер с другими заключенными не конфликтовал, был активно вовлечен в общественную жизнь колонии, в 2021 году он вместе с другими осужденными ИК получил приз всероссийского конкурса за фильм, снятый по роману "Преступление и наказание".

За время отбывания наказания у Ефремова было четыре нарушения. Три из них были незначительные – нахождение без разрешения на объекте, отсутствие нашивки на одежде и несоответствие списка личных вещей, и одно злостное – использование телефона в апреле 2023 года. Все взыскания актер погасил.

Во время своего выступления адвокат Ефремова Юрий Падалко отметил, что актер добровольно возместил исковые требования потерпевших. Он также рассказал, что осужденный продолжал активно участвовать в культурной жизни колонии после осложнений на фоне перенесенного коронавируса.

Представитель прокуратуры против УДО не возражал, но попросил сохранить наказание в виде лишения права управлять автомобилем в течение трех лет.

О том, что Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, стало известно 26 февраля. Администрация исправительного учреждения удовлетворила ходатайство Ефремова об УДО в марте 2024 года, однако окончательное решение об освобождении должен был вынести суд.

В июне 2020 года в Москве Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался другой в автомобиль. За рулем второго транспортного средства находился 57-летний Сергей Захаров, от полученных травм он скончался в больнице. В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). В качестве наказания актеру назначили 8 лет колонии общего режима и обязали выплатить потерпевшим компенсацию в размере 800 тысяч рублей. В октябре того же года Городской суд Москвы уменьшил срок пребывания актера в колонии до 7,5 лет.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру