В ЗакСе обсудят уместность повозок с лошадьми в центре города

В Законодательном собрании Петербурга пройдет круглый стол, посвященный регулирования гужевого транспорта в Северной столице, на котором разуберуться, должны ли городские власти ограничить использование лошадей в предпринимательских целях. В мероприятии планируется участие представителей депутатского корпуса, чиновников из профильных комитетов Смольного, в частности, комитета по развитию туризма, а также специалистов из сферы ветеринарии и других заинтересованных лиц. О предстоящей встрече сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции "Единая Россия" в парламенте Павел Крупник.

- На мой взгляд, это уже пережиток прошлого. Коллеги, кто из вас катался на этих каретах? - задается вопросом Крупник. - Ну нет таких. Это приезжают туристы. Я собираю информацию по этой теме. Во-первых, ноль налогов. Одни неудобства в транспортном движении. Все кареты имеют обшарпанный какой-то вид, который не отражает Петербург XXI века. Мы ремонтируем фасады, храмы, делаем озеленение. И вдруг какая-то бедная лошадка… Недавно карета просто развалилась у Исаакиевского собора.

Парламентарий добавил, что это многолетняя проблема, которую пора решить: нужен ли Петербургу гужевой транспорт или нет, оставив их лишь в парковых зонах. Крупник добавил, что туристам есть чем заняться, кроме катания на лошадях. Он отметил, что претензии к лошадям в центре города можно нивелировать, если такими "перевозками" занимается ответственный бизнес.

На днях депутат Крупник выступил с мнением, что использование лошадей в качестве транспорта целях сегодня - негуманное обращение к животным.

Константин Леньков / Фото: Смольный