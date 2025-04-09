В Петербурге могут рассекретить 401 архивное дело

Губернатору Александру Беглову представят на утверждение акты о рассекречивании 401 архивного дела из 55 фондов, сообщили 9 апреля в аппарате вице-губернатора Ирины Потехиной. Решение об этом было принято по итогам заседания межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию документов, состоявшейся в архивном комитете.

Участники заседания рассмотрели засекреченные бумаги из фондов Центрального государственного архива и центральных госархивов историко-политических документов и научно-технической документации. Большинство дел представил архив историко-политических документов — суммарно речь шла о 391 бумаге, относящейся к периоду 1917-1988 годов. Речь идет, в том числе, о протоколах заседаний и пленумов, бюро и секретариатов районных комитетов КПСС Ленинграда и материалах к ним, переписке по вопросу строительства метро и реконструкции Дома радио и отчетах по обобщению опыта эвакуации ценностей во время Великой Отечественной войны.

Центральный госархив Петербурга представил для рассмотрения переписку об изъятии церковных ценностей из храмов Кронштадта, статистические отчеты и характеристики должностных лиц.

Ранее фракция "Яблоко" внесла на рассмотрение Законодательного собрания законопроект о доступе к архивным делам нереабилитированных лиц. По мысли авторов, принятие инициативы упростит доступ к материалам дел в отношении нереабилитированных граждан.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру