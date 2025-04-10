Мундеп из Ульянки попросил Володина запретить ночную стоянку такси в дворах

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести поправки к закону о работе такси, сообщил мундеп в своем Telegram-канале 10 апреля. Он предлагает обязать таксопарки иметь собственные паркинги и запретить таксистам долго стоять во дворах в городах федерального значения.

"<…> прошу рассмотреть возможность <…> добавить статью об обязательном машиноместе (паркинге) для перевозчиков, также запретить долгосрочную (длительную) парковку легковым такси в жилых дворах в городах федерального значения", - говорится в тексте обращения Кондрашова.

В документе мундеп отмечает, что в Петербурге сложилась "критическая ситуация" с парковочными местами во дворах жилых многоквартирных домов постройки 1970-80-х годов. По его словам, до 40% машиномест в вечернее и ночное время занимают мигранты-таксисты, снимающие жилье в этих домах. При этом, как подчеркивает Кондрашов, закрыть дворовые проезды невозможно из-за планировки кварталов.

Напомним, что ранее Кондрашов обеспокоился "критической ситуацией" с ремонтом парадных в многоквартирных домах. Тогда мундеп обратился к вице-губернатору Петербурга Евгению Разумишкину с просьбой рассмотреть возможность предоставления субсидий управляющим компаниям для выполнения соответствующих ремонтных работ.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру