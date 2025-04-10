Смольному отреставрируют крышу за 320 млн рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил электронный аукцион на выполнение работ по ремонту и реставрации крыши главного корпуса Смольного института, обратил внимание "Деловой Петербург" 10 апреля. Соответствующая информация о проведении аукциона была опубликована на портале госзакупок 9 апреля.

На ремонт и реставрацию крыши Смольный выделил чуть более 320 млн рублей. Согласно проекту договора, работы будут осуществлять в два этапа: первый должен быть завершен до конца 2025 года, второй – до конца 2026 года. Подрядчик обязуется установить временную кровлю, частично заменить стропильную систему, осуществить монтаж системы греющих кабелей и так далее.

Проектную документацию подготовило ООО "Артруст" в 2021 году, тогда на эти нужды Смольный выделил 2,6 млн рублей.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Смольный закупал в марте 2025 года. Всего на нужды администрации губернатора Петербурга в том месяце ушло более 35 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру