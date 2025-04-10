Беглов сохранил седьмое место в медиарейтинге глав регионов

Губернатор Александр Беглов по итогам марта смог удержать за собой седьмое место в подготовленном "Медиалогией" общероссийском рейтинге упоминаемости глав регионов в СМИ, стало известно 10 апреля. Среди коллег по Северо-Западному федеральному округу петербургский градоначальник сохранил первенство.

По сравнению с февралем, первая тройка общероссийского списка осталась без изменений. По-прежнему лидирующая позиция принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, вслед за которым расположились губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и врио главы Курской области Александр Хинштейн.

За прошедший месяц персона Собянина упоминалась в СМИ 53,8 тысячи раз, подсчитала "Медиалогия". Деятельность Воробьева и Хинштейна нашла отражение в 35 тысячах и 35,2 тысячах публикаций соответственно.

Беглов за месяц нарастил упоминаемость: если в феврале составители рейтинга учли 12 тысяч сообщений о нем, то в марте они зафиксировали уже 13,5 тысяч публикаций. Первое место по СЗФО ему обеспечили, в том числе, сюжеты об открытии генконсульства Мьянмы в Петербурге, заявление о планах и дальше внедрять в метро оплату проезда по биометрии, сообщение о дате проведения праздника "Алые паруса", соболезнования в связи со смертью главы Приморского района Алексея Никонорова и пост в личном Telegram-канале о намерении установить в саду Милосердия памятник погибшем от коронавируса врачам и пациентам.

Помимо Беглова, места в тройке лидеров по СЗФО достались губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и его коллеге из Вологодской области Георгию Филимонову. Относительно февраля Дрозденко поднялся на одну позицию вверх, заняв второе место, а Филимонов, наоборот, переместился на позицию вниз, получив третье место.

Напомним, что по итогам 2024 года Беглов занял четвертое место в общероссийском рейтинге, пропустив вперед Собянина, Воробьева и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру