Беглов поднялся на три позиции в общероссийском медиарейтинге глав регионов

По итогам 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов на три позиции улучшил свой результат в медийном рейтинге глав российских регионов, сообщила 20 января "Медиалогия". В первую тройку списка он, впрочем, все равно не вошел.

Согласно представленной информации, первое место в списке досталось мэру Москвы Сергею Собянину. Вторым оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев, третьим — губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Беглов в рейтинге расположился на четвертой позиции. За год "Медиалогия" насчитала 172,8 тысячи сообщений в СМИ с упоминанием петербургского губернатора. При этом персона Собянина упоминалась в новостях 549,4 тысячи раз.

В то же время Беглов занял лидирующую позицию в медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа. Эту же позицию он занимал и годом ранее. Второе место досталось губернатору Вологодской области Георгию Филимонову, третье — главе Ленобласти Александру Дрозденко. При этом за год Филимонов поднялся на восемь строчек и подвинул Дрозденко со второго места.

Среди новостных сюжетов, обеспечивших Беглову занятую позицию, целый ряд касался прошедших в сентябре 2024 года выборов губернатора. В заметках говорилось о победе Беглова, о его инаугурации и о том, что в день церемонии он подтвердил полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора от Петербурга. Также глава города упоминался в связи с праздником "Алые паруса" и в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Там Беглов встретился с президентом Владимиром Путиным и предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Филимонов упоминался в СМИ в связи с предложением ограничить двумя часами время продажи алкоголя по рабочим дням, а также из-за видеообращения, в котором он рассказывал о планируемом ограничении. Сама инициатива, к слову, была принята в конце ноября прошлого года, действовать она начнет с 1 марта.

В числе новостей с упоминанием Дрозденко оказались, среди прочего, локализация пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в январе 2024 года, встреча губернатора с Путиным и участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: ЗАКС.Ру