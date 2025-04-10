На концертные программы для детей в Мариинском дворце потратят до 3,4 млн рублей

Законодательное собрание объявило 9 апреля конкурс на проведение концертных программ для детей в рамках торжественных приемов в Мариинском дворце, следует из информации на портале госзакупок. Судя по сопроводительной документации, в 2025 году запланировано три таких мероприятия.

В третьей декаде июля в здании городского парламента должен будет состояться торжественный прием выпускников специальных образовательных учреждений, детских домов и интернатов для детей-сирот. В начале сентября ожидается торжественный прием многодетных семей в честь Дня знаний. Наконец, в конце года здание распахнет двери для участников Новогоднего детского приема.

Представление для гостей первого мероприятия будет включать музыкальные и танцевальные номера, а также выступление театрального коллектива, "работающего в жанре пластики, пантомимы или клоунады не менее 10 лет". При подготовке второго приема организатор должен предусмотреть возраст и состав аудитории и задействовать музыку и песни из советских кинолент и мультфильмов. Помимо непосредственно концерта, для детей следует подготовить конкурсы или мастер-классы длительностью не менее получаса.

Наконец, в случае с новогодним праздником организатору предстоит обеспечить проведение трех одинаковых приемов за день. Актеры будут встречать зрителей в парадном вестибюле, на парадной лестнице и в фойе Малого зала, само праздничное представление развернется в Ротонде, а вручать подарки будут в фойе Белого зала.

Ведущие всех трех мероприятий должны иметь звание заслуженных артистов России, исключение здесь сделано только для актрисы, исполняющей роль Снегурочки. Также организатор должен будет оснастить залы проведения необходимой звуковой и световой аппаратурой и настроить ее.

В начале марта комитет по вопросам законности объявил конкурс на празднование Дня Росгвардии. Максимальная сумма контракта была указана на уровне 4,1 млн рублей, в итоге ее снизили до 2,8 млн рублей. Согласно технической документации, заказчик желал видеть на сцене Михаила Боярского, Василия Герелло, Романа Юрченко и казачий ансамбль "Атаман".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру