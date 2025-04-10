Бельский не поддерживает идею о запрете обучения за рубежом для детей чиновников

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский считает, что детям российских чиновников и депутатов не стоит запрещать учиться за границей. По его мнению, образование, в частности, наука, выходит за рамки каких-либо политических вопросов. Так он прокомментировал инициативу его коллеги, члена фракции КПРФ Алексея Зинчука.

- Закрыть образовательный процесс и закрыться вообще от всех - это невозможно, потому что мы прекрасно понимаем, что наука как таковая развивается везде. Для нее не существует какого-то политического пространства, находится в другой плоскости. То же самое можно сейчас перенести и на спорт. Наши теннисисты готовятся за границей, как правило, в недружественных странах и достигают результаты и приносят славу нашей Родине, - заявил Бельский на брифинге с журналистами 9 апреля.

Напомним, на прошлой неделе депутат Алексей Зинчук внес в парламент федеральный законопроект с поправками к закону о государственной службе, согласно которой чиновники и их родственники, в частности супруги и дети, не должны получать образование в зарубежных странах. Также он предлагал запретить госслужащим владеть имуществом за рубежом.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру