Россия и США обменялись заключенными

В результате переговорного процесса из США вернулся россиянин Артур Петров, которому за границей грозило до 20 лет лишения свободы из-за обвинений в незаконном экспорте американской микроэлектроники, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Петрова обменяли на гражданку США и России Ксению Карелину, осужденную на 12 лет по статье о госизмене. Петров вернулся на родину 10 апреля.

Петрова арестовали на Кипре в 2023 году по запросу США. Его обвинили в якобы незаконной поставке высокотехнологичного оборудования из США в Россию в обход санкционных ограничений. Он был экстрадирован в США в августе 2024 года.

Карелину правоохранительные органы задержали в Екатеринбурге. Ее обвинили в сборе средств для организации, которая якобы занималась поставкой оборудования и экипировки для украинских военных. Ей вынесли приговор в августе 2024 года.

Напомним, летом 2024 года между США и Россией произошел один из самых масштабных обменов заключенными. Россию покинули 15 человек, среди которых были политик Илья Яшин* и Андрей Пивоваров. Также в США вернулись журналист Эван Гершкович и морской пехотинец Пол Уилан. В Россию вернулись восемь человек.

Константин Леньков