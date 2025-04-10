Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве сотрудника "Мостотреста"

Смольнинский районный суд Петербурга 10 апреля арестовал сотрудника "Мостотреста" Эмиля Ахмедова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, до 6 июня, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Следствие полагает, что Ахмедов якобы договорился с предпринимателем, который занимается перевозкой пассажиров водным транспортом, в обмен на 1,2 млн рублей "совершить незаконное бездействие". Предполагалась, что передачу денежных средств проведут в два этапа равными долями в начале и окончании сезона навигации. Ахмедов был задержан 8 апреля.

О задержании Ахмедова сообщили днем 10 апреля. В Следственном комитете пояснили, что за деньги сотрудник уполномоченного ведомства должен был игнорировать случаев нарушений правил использования части набережной Канала Грибоедова и не привлекать его к ответственности за незаконное использование участка.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру