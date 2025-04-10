Замглавы управления "Мостотреста" задержан по делу о покушении на взятку

В Петербурге задержан сотрудник организации, контролирующей использование набережных, по делу о покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) от индивидуального предпринимателя, занимающегося водными перевозками пассажиров, сообщили 10 апреля в Главном следственном управлении СК по региону. Как уточнила "Фонтанка" со ссылкой на собственные данные, речь идет о работнике "Мостотреста".

Задержанный занимает в учреждении должность заместителя начальника управления имуществом. По версии следствия, 12 марта он потребовал от коммерсанта взятку в размере 1,26 млн рублей. В ответ он обещал закрыть глаза на нарушения правил использования части набережной канала Грибоедова и не привлекать предпринимателя к ответственности за незаконную эксплуатацию участка в период навигации.

"Денежные средства должны были передаваться два раза в начале сезона навигации и в конце сезона", — уточнили в СК.

Гражданин был задержан 8 апреля сотрудниками регионального управления ФСБ при передаче ему 630 тысяч рублей. Сейчас ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержание состоялось на следующий день после старта сезона навигации в Петербурге. Ранее стало известно об аресте сотрудника Минобороны Юрия Кожевникова по подозрению в получении взяток.

Андрей Казарлыга, фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу