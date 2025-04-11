В Петербурге вновь ищут желающих помогать жабам переходить дорогу

Комитет по природопользованию Петербурга объявил старт регистрации на участие в традиционной волонтерской акции "Дорогу амфибиям!". Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

Акция пройдет в заказнике "Сестрорецкое болото". Как отмечается в публикации комитета, весной жабы начинают мигрировать из лесов к берегу Сестрорецкого разлива, чтобы отложить икру. Волонтеры привлекаются для помощи животным в достижении места назначения.

Принять участие в акции могут петербуржцы старше 18 лет. Им предстоит помогать амфибиям безопасно пересекать дорогу, а также вести подсчет спасенных животных. В публикации подчеркивается, что помощь волонтеров понадобится в дневные часы по будням и выходным дням.

В комитете также призвали не зарегистрированных в акции петербуржцев не трогать жаб. Там подчеркнули, что неправильные действия и большое количество людей в местах миграции амфибий может нанести им вред и даже привести к гибели.

Регистрация на участие в акции продлится до набора достаточного количество участников. Отметим, что в прошлом году 600 неравнодушных откликнулись в первые несколько часов с момента начала регистрации.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал комитета по природопользованию