Спикер Бельский отправился в очередную командировку в зону СВО

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга в составе спикера Парламента Александра Бельского и его однопартийцев Константина Чебыкина и Юрия Гладунова отправились в зону проведения специальной военной операции, чтобы навестить военнослужащих Ленинградского полка. О поездке сообщил Бельский в своих социальных сетях 11 апреля. Это уже 22-я командировка петербургских депутатов.

"В эту священную дату [Международный день освобождения узников фашистских концлагерей] — наша 22-я командировка в зону СВО, к бойцам Гвардейского Ленинградского полка", - написал Бельский, сопроводив публикацию снимком из Белгородской области.

Отметим, недавно зону спецоперации посещала член фракции "Единая Россия" Елена Рахова. Она встречалась с российским военнослужащими в конце марта. Председатель парламента Бельский сам в последний раз бывал в зоне СВО в конце января.

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский